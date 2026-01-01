ITPro.no ble startet i Oslo i 2009 av tre systemingeniører som var lei av trege leverandører og uforståelige fakturaer. I dag er vi 64 sertifiserte ingeniører, utviklere og sikkerhetsanalytikere med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Vi tror på proaktiv IT: i stedet for å slukke branner, bygger vi infrastruktur som ikke brenner. Hver kunde får dedikert rådgiver, fastpris, dokumentert sikkerhet og tilgang til vårt døgnbemannede NOC/SOC på Aker Brygge.

✓ ISO 27001-praksis, GDPR og NSM-grunnprinsipper i alle leveranser. Data lagres i Norge/EU.

✓ Microsoft Solutions Partner + AWS Advanced. 40+ sertifiseringer: AZ-104, MS-102, CISSP, CISM.

✓ Fastpris uten overraskelser. Fra 890 kr/bruker/mnd. Ingen binding utover 3 mnd.