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Norges IT-partner siden 2009 • 480+ kunder

IT som bare fungerer. Sky. Sikkerhet. Drift.

ITPro.no leverer komplett IT-drift, skymigrering, cybersikkerhet og utvikling for norske bedrifter. Vi overvåker systemene dine 24/7, fikser problemer før du merker dem, og kutter IT-kostnader med opptil 38%.

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99.98% Oppetid 2025
12 min Snitt responstid
4.9/5 Kundetilfredshet
24/7 Norsk support
Datasenter og cybersikkerhet ITPro Norge
🛡️ SOC aktiv
0 trusler • Sanntid
☁️ Azure migrert
38 TB • 0 nedetid
Backup OK
Siste: 04:00 • Bergen
Managed drift 24/7 ✦Azure & AWS ✦Cybersikkerhet ✦Microsoft 365 ✦Nettverk & WiFi ✦Backup & Recovery ✦Utvikling ✦ISO 27001 ✦

01 — Om oss / About

Vi er IT-avdelingen du alltid ønsket deg

ITPro.no ble startet i Oslo i 2009 av tre systemingeniører som var lei av trege leverandører og uforståelige fakturaer. I dag er vi 64 sertifiserte ingeniører, utviklere og sikkerhetsanalytikere med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Vi tror på proaktiv IT: i stedet for å slukke branner, bygger vi infrastruktur som ikke brenner. Hver kunde får dedikert rådgiver, fastpris, dokumentert sikkerhet og tilgang til vårt døgnbemannede NOC/SOC på Aker Brygge.

ISO 27001-praksis, GDPR og NSM-grunnprinsipper i alle leveranser. Data lagres i Norge/EU.
Microsoft Solutions Partner + AWS Advanced. 40+ sertifiseringer: AZ-104, MS-102, CISSP, CISM.
Fastpris uten overraskelser. Fra 890 kr/bruker/mnd. Ingen binding utover 3 mnd.
Møt ossSe hvordan vi jobber
2009
Startet i Oslo
3 gründere, 12 kunder
2017
NOC/SOC 24/7
Eget operasjonssenter
2022
480+ kunder
Bergen + Trondheim
2026
AI-drift
Prediktiv overvåking
ITPro team jobber med servere i Oslo Norsk IT-support team samarbeid Konsulenter i møte om digitalisering
0+ bedriftskunder

fra 5 til 1200 ansatte

0 ingeniører

sertifisert & sikkerhetsklarert

99.98% oppetid

målt siste 12 mnd

0 år

med norsk IT-drift

02 — Tjenester

Alt innen IT. Ett sted. Ett ansvar.

Slutt å sjonglere 5 leverandører. Vi tar helheten: fra PC til sky, fra brannmur til backup, fra helpdesk til kode.

Serverdrift og datasenterMest valgt

🖥️ Managed IT-drift 24/7

Overvåking, patching, helpdesk på norsk, innkjøp og livssyklus. Vi er din eksterne IT-avdeling med SLA på 15 min.

Fra 890 kr / bruker / mnd →

Skyløsninger Azure AWS migreringSky

☁️ Sky & Migrering

Azure, AWS, M365, hybrid og norske skyer. Kartlegging, migrering uten nedetid, FinOps-optimalisering som kutter 20-40%.

Cybersikkerhet SOC overvåkingSikkerhet

🛡️ Sikkerhet & SOC

EDR, SIEM/SOC, penetrasjonstest, phishing-trening, sårbarhetsskanning og beredskapsplan etter NSM-standard.

Programvareutvikling API integrasjonUtvikling

💻 Utvikling & Integrasjoner

Webapper, kundeportaler, API, Power Platform, AI-copiloter. Fra idé til produksjon på 6-12 uker.

Nettverk

🌐 Nettverk, WiFi & Fiber

Bedriftsnett, SD-WAN, WiFi 6E/7-dekning, brannmur og Zero Trust. Vi måler dekning og garanterer hastighet.

Oslo • Bergen • Trondheim • Remote i hele Norge

Backup

💾 Backup & Disaster Recovery

Immutable backup i Norge, 15 min RPO, testet gjenoppretting kvartalsvis. Ransomware-sikker med air-gap.

+ Microsoft 365 backup, GDPR-sletting, e-postsikring

03 — Slik jobber vi

Fra kaos til kontroll på 30 dager

Moderne datasenter drift Norge

Uke 1 — Gratis IT-sjekk & Risikoanalyse

Vi skanner nettverk, lisenser, backup og sikkerhet. Du får 27-punkts rapport med rød/gul/grønn-status og konkret sparepotensial.

Uke 2-3 — Onboarding uten nedetid

Agenter, EDR, backup og dokumentasjon rulles ut stille i bakgrunnen. Brukerne merker kun at PC-en blir raskere.

Uke 4 — Proaktiv drift & Månedsrapport

Fast kontaktperson, månedlig sikkerhetsrapport på norsk, kvartalsvis strategimøte med IT-veikart og budsjett.

Start uke 1 gratis

04 — Nyheter & Innsikt

Siste fra IT-Norge

Praktiske guider om sky, sikkerhet, Microsoft 365, backup og AI — skrevet av våre ingeniører, ikke av markedsavdelingen. Klikk for å lese full artikkel.

Ingen nyheter ennå

Kom tilbake snart — vi publiserer nye IT-guider hver uke.

05 — FAQ

Spørsmål? Vi har svar.

Alt du lurer på om pris, binding, sikkerhet og migrering. Finner du ikke svaret, ring 22 00 48 00 — vi svarer på norsk.

IT sikkerhet forklaring
Hva koster IT-drift for 20 ansatte?

Typisk 17 800 kr/mnd (890 kr x 20) inkludert helpdesk, overvåking, EDR-antivirus, backup, patching og Microsoft 365-administrasjon. Ingen oppstartskostnad ved 12 mnd avtale.

Kan dere overta fra dagens leverandør?

Ja, 8 av 10 kunder kommer fra en annen leverandør. Vi håndterer oppsigelse, passord, lisenser og dokumentasjon. Bytte skjer uten nedetid, vanligvis på 2-3 uker.

Hvor lagres dataene våre?

I Norge (Oslo + Stavanger) eller EU (Amsterdam/Dublin for Azure/AWS). Vi tilbyr databehandleravtale, kryptering og sletting etter GDPR art. 17.

Hjelper dere med NIS2 og DORA?

Ja. Vi kartlegger gap mot NIS2, innfører logging, hendelseshåndtering, leverandørkontroll og styre-rapportering. De fleste blir compliant på 60-90 dager.

Hva skjer ved ransomware-angrep?

Vår SOC isolerer enheter automatisk på <4 min, gjenoppretter fra immutable backup og bistår med anmeldelse til NSM/Datatilsynet. Alle DR-kunder har testet gjenoppretting.

06 — Kontakt

Få gratis IT-sjekk verdt 15 000 kr

Vi analyserer sikkerhet, backup, lisenser og hastighet — og gir deg konkret handlingsplan. Uforpliktende, på 45 minutter, fysisk eller Teams.

📍 Bryggegata 9, 0250 Oslo • 📞 22 00 48 00 • ✉️ post @ itpro.no • Org 912 345 678