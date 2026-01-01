IT som bare fungerer. Sky. Sikkerhet. Drift.
ITPro.no leverer komplett IT-drift, skymigrering, cybersikkerhet og utvikling for norske bedrifter. Vi overvåker systemene dine 24/7, fikser problemer før du merker dem, og kutter IT-kostnader med opptil 38%.
0 trusler • Sanntid
38 TB • 0 nedetid
Siste: 04:00 • Bergen
01 — Om oss / About
Vi er IT-avdelingen du alltid ønsket deg
ITPro.no ble startet i Oslo i 2009 av tre systemingeniører som var lei av trege leverandører og uforståelige fakturaer. I dag er vi 64 sertifiserte ingeniører, utviklere og sikkerhetsanalytikere med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.
Vi tror på proaktiv IT: i stedet for å slukke branner, bygger vi infrastruktur som ikke brenner. Hver kunde får dedikert rådgiver, fastpris, dokumentert sikkerhet og tilgang til vårt døgnbemannede NOC/SOC på Aker Brygge.
Startet i Oslo
3 gründere, 12 kunder
NOC/SOC 24/7
Eget operasjonssenter
480+ kunder
Bergen + Trondheim
AI-drift
Prediktiv overvåking
fra 5 til 1200 ansatte
sertifisert & sikkerhetsklarert
målt siste 12 mnd
med norsk IT-drift
02 — Tjenester
Alt innen IT. Ett sted. Ett ansvar.
Slutt å sjonglere 5 leverandører. Vi tar helheten: fra PC til sky, fra brannmur til backup, fra helpdesk til kode.
🖥️ Managed IT-drift 24/7
Overvåking, patching, helpdesk på norsk, innkjøp og livssyklus. Vi er din eksterne IT-avdeling med SLA på 15 min.
Fra 890 kr / bruker / mnd →
☁️ Sky & Migrering
Azure, AWS, M365, hybrid og norske skyer. Kartlegging, migrering uten nedetid, FinOps-optimalisering som kutter 20-40%.
🛡️ Sikkerhet & SOC
EDR, SIEM/SOC, penetrasjonstest, phishing-trening, sårbarhetsskanning og beredskapsplan etter NSM-standard.
💻 Utvikling & Integrasjoner
Webapper, kundeportaler, API, Power Platform, AI-copiloter. Fra idé til produksjon på 6-12 uker.
🌐 Nettverk, WiFi & Fiber
Bedriftsnett, SD-WAN, WiFi 6E/7-dekning, brannmur og Zero Trust. Vi måler dekning og garanterer hastighet.
Oslo • Bergen • Trondheim • Remote i hele Norge
💾 Backup & Disaster Recovery
Immutable backup i Norge, 15 min RPO, testet gjenoppretting kvartalsvis. Ransomware-sikker med air-gap.
+ Microsoft 365 backup, GDPR-sletting, e-postsikring
03 — Slik jobber vi
Fra kaos til kontroll på 30 dager
Uke 1 — Gratis IT-sjekk & Risikoanalyse
Vi skanner nettverk, lisenser, backup og sikkerhet. Du får 27-punkts rapport med rød/gul/grønn-status og konkret sparepotensial.
Uke 2-3 — Onboarding uten nedetid
Agenter, EDR, backup og dokumentasjon rulles ut stille i bakgrunnen. Brukerne merker kun at PC-en blir raskere.
Uke 4 — Proaktiv drift & Månedsrapport
Fast kontaktperson, månedlig sikkerhetsrapport på norsk, kvartalsvis strategimøte med IT-veikart og budsjett.
04 — Nyheter & Innsikt
Siste fra IT-Norge
Praktiske guider om sky, sikkerhet, Microsoft 365, backup og AI — skrevet av våre ingeniører, ikke av markedsavdelingen. Klikk for å lese full artikkel.
Ingen nyheter ennå
Kom tilbake snart — vi publiserer nye IT-guider hver uke.
05 — FAQ
Spørsmål? Vi har svar.
Alt du lurer på om pris, binding, sikkerhet og migrering. Finner du ikke svaret, ring 22 00 48 00 — vi svarer på norsk.
Hva koster IT-drift for 20 ansatte?
Typisk 17 800 kr/mnd (890 kr x 20) inkludert helpdesk, overvåking, EDR-antivirus, backup, patching og Microsoft 365-administrasjon. Ingen oppstartskostnad ved 12 mnd avtale.
Kan dere overta fra dagens leverandør?
Ja, 8 av 10 kunder kommer fra en annen leverandør. Vi håndterer oppsigelse, passord, lisenser og dokumentasjon. Bytte skjer uten nedetid, vanligvis på 2-3 uker.
Hvor lagres dataene våre?
I Norge (Oslo + Stavanger) eller EU (Amsterdam/Dublin for Azure/AWS). Vi tilbyr databehandleravtale, kryptering og sletting etter GDPR art. 17.
Hjelper dere med NIS2 og DORA?
Ja. Vi kartlegger gap mot NIS2, innfører logging, hendelseshåndtering, leverandørkontroll og styre-rapportering. De fleste blir compliant på 60-90 dager.
Hva skjer ved ransomware-angrep?
Vår SOC isolerer enheter automatisk på <4 min, gjenoppretter fra immutable backup og bistår med anmeldelse til NSM/Datatilsynet. Alle DR-kunder har testet gjenoppretting.
06 — Kontakt
Få gratis IT-sjekk verdt 15 000 kr
Vi analyserer sikkerhet, backup, lisenser og hastighet — og gir deg konkret handlingsplan. Uforpliktende, på 45 minutter, fysisk eller Teams.
📍 Bryggegata 9, 0250 Oslo • 📞 22 00 48 00 • ✉️ post @ itpro.no • Org 912 345 678